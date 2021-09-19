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    • Yaşam
    • 19.09.2021 10:33
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    • 19.09.2021 10:33
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    Günaydın demek caiz mi? Diyanet’e göre selam vermek yerine günaydın, tünaydın kelimelerini kullanmak caiz mi günah mı?

    Gün içerinde sıklıkla kullanılan kelimeler vardır ve bunlardan en sık rastladığımız günaydın kelimesidir. Diyanet’e göre selam vermek yerine yerine günaydın, tünaydın kelimelerini kullanmak caiz mi yoksa günah mı? Günümüz dünyasında selamın aleyküm yerine farklı kelimeler kullanılabilmektedir. Hayırlı sabahlar yerine günaydın denilmesinin dinen günah olup olmadığı Müslüman alemi tarafından sıklıkla merak ediliyor. İşte konuya dair bilgiler…

    takvim.com.tr
    Günaydın demek caiz mi?

    Günaydın demek caiz mi? Diyanet'e göre selam vermek yerine günaydın, tünaydın kelimelerini kullanmak caiz mi günah mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.

    GÜNAYDIN DEMEK CAİZ Mİ?

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Günaydın demek cahiliye adetidir'' gibi açıklamasının olmadığını söyledi. Erbaş: ''Selamın tarihini anlatırken cahiliye dönemindeki selamlaşma adetinden Peygamberimizin selam tavsiyesine geçiş sürecini ifade etmiştim. Konunun anlaşılması için günümüzden örnek vermiştim. Herhangi bir yerme niyetim asla olmamıştır. Bunun dışında hiçbir yerde 'Günaydın demek cahiliye adetidir' ya da 'Günaydın demeyiniz' gibi bir sözüm asla olmamıştır. Kaldı ki ben de zaman zaman aynı hitap şeklini kullanıyorum."

    TARTIŞMA NASIL BAŞLAMIŞTI?

    Tartışma, Erbaş'ın 2015 yılında kaleme aldığı "Ramazan Günlükleri" adlı kitabında yer alan bir ifade nedeniyle başladı.

    Erbaş o kitapta, "Cahiliye döneminde insanlar, 'Sabahınız hayat olsun' gibi sözler söylerlerdi. Bizde bazı kimselerin kullandığı, 'Günaydın, tünaydın' ifadelerine benzer ifadelerdi bunlar" demişti.

    Eleştirilere yanıt veren Diyanet İşleri Başkanı, "6 sene önceki bir yazıdan zorlama yaparak böyle bir kanaate ulaşmak ve sanki 'Günaydın demeyin' demişim gibi algı oluşturmak büyük haksızlıktır" şeklinde konuştu.

        Peygamber (sav) buyuruyor: "İmân etmedikçe Cennet'e giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de imân etmiş olamazsınız. Size bir şey delâlet edeyim mi ki, onu yaptığınız takdirde birbirinizi sevmiş olacaksınız. Selâmı aranızda yaygınlaştırınız."

        Gününüz aydınlık olsun anlamında, sabahtan öğleye yakın zamanlara değin söylenebilen, bir esenleme sözü. "İyi sabahlar" anlamında sabahları söylenen bir selamlama sözüdür.

        SELAM VERMEK ALMAK FARZ MIDIR?

        Selam vermek sünnet, almak ise farzdır. Selam verirken, selamın sünnet olduğunu düşünmeli ve o kimseye dua etmeye niyet etmelidir! Sünnet olduğu düşünülmeden, alışkanlık halinde, şuursuzca selam verilince, sevap olmaz. Bir yere girerken de, çıkarken de selam verilir. Dinimizde selamın önemi büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
        (Bir yere, bir meclise giren oradakilere selam versin. Oradan kalkıp giderken yine selam versin.) [Tirmizi]

        (İnsanların en âcizi dua etmeyen, en cimrisi de selam vermeyendir.) [Taberani]

        (Bir eve girince, ev halkına selam verin. Çıkarken de selam verin.) [Beyheki]
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        Haberler Yaşam Günaydın demek caiz mi? Diyanet’e göre selam vermek yerine günaydın, tünaydın kelimelerini kullanmak caiz mi günah mı?
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