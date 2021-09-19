Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliği neden olur, ne iyi gelir? Doğal yollarla nasıl geçer? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Demir eksikliğinin görüldüğü durumlarda doğal yollarla beslenmeye dikkat ederek geçimek mümkün, ileri seviyelerde ise mutlaka doktor kontrolünde bulunulması gerekir. Peki kansızlık olduğu nasıl anlaşılıri tedavisi nedir?
DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Demir eksikliğine bağlı kansızlık bazı durumlarda belirti göstermez. Demir eksikliği rutin sağlık kontrollerinde yapılan kan tahlillerinde teşhis edilebilir. Demir eksikliğinin belirtileri arasında;
Cilt solgunluğu,Vücutta güçsüzlük, yorgunluk,
Konsantrasyon bozukluğu,
Baş ağrısı,
Ellerde ve ayaklarda uyuşma,
Sinirlilik hali,
Kulakların uğuldaması,
Dudaklarda çatlaklar ve ağız kenarında yaralar,
Tırnakların çabuk kırılması,
Saçlarda dökülme sayılabilir.
Demir eksikliğinin ileri derece belirtileri arasında; çarpıntı, toprak veya buz yeme, yavaşlayan tiroit fonksiyonları ve huzursuz bacak sendromu gibi durumlar da görülür. Çocuklarda demir eksikliği belirtilerinde ise karşımıza çocuklarda yürüme-oturma-konuşmasında gecikme, öğrenmede güçlük ortaya çıkabilir.