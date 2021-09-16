Konya'da bir gencin kopan baş parmağının yerine, yüzük parmağı nakledildi

Konya'da 19 yaşındaki gencin iş kazası sonucu kopan baş parmağının yerine, işlevi daha az olan yüzük parmağı transfer edildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim üyeleri Prof. Dr. Bilsev İnce ve Prof. Dr. Mehmet Dadacı, operasyonu 2 saatte gerçekleştirdi.

Ameliyat sonrası 2 saatlik sürenin ardından baş parmağını hisseden hasta, el fonksiyonlarını kullanabilecek şekilde taburcu edildi.

İnce, "Nakli başarıyla gerçekleştirdik, gayet iyi, fonksiyon görüyor. Hastamız, işine gücüne döndü. Yazı yazmak da dahil bütün ince becerilerini yapabilecek durumda. Ayrıca parmağını da hissediyor" dedi.

Bu operasyon Journal of Hand Surgery American Volume'de (Amerikan El Cerrahisi Dergisi) yayınlandı. Tıp literatüründeki yerini aldı.