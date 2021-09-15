Vatan evlatları! Şehit çocukları, babalarına verdikleri sözü tuttu...

Şehit çocukları, babalarına verdikleri sözü unutmadı. İkisi de dereceye girerek tıp fakültesi ile eczacılığı kazandı... Polis memuru Yılmaz Bozkurt 2016'da Adana'daki terör saldırısında şehadete erdi. Oğlu Görkem Hasan Bozkurt ise babasına verdiği sözü gerçekleştirdi. Bu yıl girdiği üniversite sınavında başarılı olup Gülhane Tıp Akademisi Tıp Fakültesi'ne yerleşti. "Babam hep doktor olmamı istiyordu. Ben de onun hayalini gerçekleştirdim" dedi.
Görkem Bozkurt, babasına gözyaşlarıyla veda etmişti.
Şahin Mert Ekiz ise 2002'de İstanbul'da şehit olan babası Şahin Ekiz'i hiç görmedi. Üniversite sınavında Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne yerleşti. Mutluluğunu şöyle dile getirdi: Babamın mirasını yaşatıp onun ismini duyurmak istiyorum.
Görkem Bozkurt (sağda) ve Mert Ekiz (solda), "Çok mutluyuz" dedi.
Şehit Şahin Ekiz
Şehit Y. Bozkurt
Görkem Bozkurt, babasına gözyaşlarıyla veda etmişti.
Şahin Mert Ekiz ise 2002'de İstanbul'da şehit olan babası Şahin Ekiz'i hiç görmedi. Üniversite sınavında Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne yerleşti. Mutluluğunu şöyle dile getirdi: Babamın mirasını yaşatıp onun ismini duyurmak istiyorum.
Görkem Bozkurt (sağda) ve Mert Ekiz (solda), "Çok mutluyuz" dedi.
Şehit Şahin Ekiz
Şehit Y. Bozkurt