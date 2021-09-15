Ütü tost ile sosyal medyada kısa sürede fenomen haline gelen Tostçu Mahmut Anıl Kurt ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Özellikle son dakikalarda sosyal medyada Anıl Kurt ile ilgili detaylar konuşuluyor. Tostçu Mahmut'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada fenomen ismin trafik kazasında yaşamını yitirdiği duyuruldu. Peki, Tostçu Mahmut Anıl Kurt öldü mü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
TOSTÇU MAHMUT HAYATINI KAYBETTİ
Tostçu Mahmut'tan acı haber geldi. Tostçu Mahmut'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.
İşte sosyal medya hesabından yapılan açıklama;
Tostçu Mahmut'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Mahmut ustamızı trafik kazasında kaybettik. Cenaze ile ilgili bilgiyi sayfamızdan duyuracağız. Dualarınızı eksik etmeyin." denildi. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
ÜTÜ TOST İÇİN KUYRUKLAR OLUŞUYORDU
Adana'da sosyal medya sayesinde popüler hale gelen "Tostçu Mahmut", 'ütü tost' ile farklı lezzet arayanların akınına uğruyor. Vatandaşlar 'ütü tost' yiyebilmek için kuyruğa girip dakikalarca sıra bekliyordu. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.