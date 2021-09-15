Akademik skandal! Prof. Dr. Ramazan Topsakal, meslektaşı Namık Kemal Eryol’a isyan bayrağını açtı



Prof. Dr. Ramazan Topsakal



Topsakal, "Prof. Dr. Namık Kemal Eryol ile yıllarca birlikte görev yaptık. Kendisi bugüne kadar hiç kalp kapağı değiştirme operasyonu yapmadı. Kendisi çalıştığı özel hastanede 72 yaşındaki bir hastaya ameliyatsız kalp kapağı değiştirme operasyonu yaptığı yönünde medyaya demeç vermiş. Halbuki o operasyonu özel hastanede çalışması yasak olan Prof. Dr. Nihat Kalay yapmıştır. Ben bugüne kadar 50'den fazla kalp kapağı değiştirme operasyonu yaptım. Kardiyoloji uzmanı olmak demek her şeyi yapabilmek anlamına gelmiyor. Eğitimi olmayan bir kişinin bu operasyonu yapması imkansız" iddiasını ortaya attı.





Prof. Namık Kemal Eryol, hasta ile böyle poz verdi.







(ALİ ALTUNTAŞ)