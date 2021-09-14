Gıda fiyatlarındaki artışın sonu gelmedi. Buna bir de marketlerin 'etiket' oyunu eklendi! Bursa'da yaşayan Mustafa Aktaş, önceki gün alışveriş için evinin yakınındaki Migros'a gitti.

1 kilogram Torku marka tereyağına tam 92 lira ödedi! Ertesi gün su almak için gittiği başka bir markette, aynı tereyağının 50 lira olduğunu fark etti!

Aradaki yüzde 94'lük fiyat farkına şaşıran Aktaş, durumu Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirdi. "Normal bir şey" cevabıyla şok geçirdi! "Denetim yapılmazsa böyle olur" dedi.