Masterchef Künefe tarifi! Künefe tatlı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Künefede hangi peynir kullanılır?

Künefenin birden fazla çeşidi olsa da genel olarak benzer yöntemlerle hazırlanır. Materchef Türkiye'nin yeni bölümünde menü açıklandı. Yarışmacılar 13 Eylül yani bugün künefe yapıyor. Programın izleyicileri de menüyü kenti mutfaklarında denemek için Masterchef Künefe tarifini araştırıyor. Peki Künefe tatlı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Künefede hangi peynir kullanılır? İşte evinizde kolayca hazırlayabileceğini enfes bir künefe için gerekli olan malzemeler ve pratik tarifi...
MASTERCHEF KÜNEFE MALZEMELERİ
Malzemeler;
250 g tel kadayıf
125 g tuzsuz künefe peyniri (tuzsuz dil peyniri, mozarella, vs. kullanabilirsiniz)
3 tepeleme yemek kaşığı tereyağı
Şerbeti için;1 su bardağı şeker
1 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
KÜNEFEDE HANGİ PEYNİR KULLANILIR?
Künefe için genel olarak kullanılan peynirler;
Urfa peyniri
Antep peyniri
Hatay peyniri
Lor peyniri
Dil peyniri
MASTERCHEF KÜNEFE NASIL YAPILIR?
Şerbet için su, şeker ve limon suyunu bir tencereye alın,
Şeker eriyene kadar karıştırın,
Şeker eridikten sonra orta hararetli ateşte 15 dk. kadar kaynatın,
Ateşten alıp soğuyana kadar dinlendirin,
Kadayıfı küçük küçük kıyın,
Tereyağını eritin,
Yarısını 15 cm'lik yuvarlak künefe tabağına (döküm ya da yapışmaz özellikli bir tava da olabilir) alıp bastırarak yayın,
Eritilmiş tereyağının yarısını bir kaşık yardımıyla üzerine gezdirin,
Elinizle tekrar bastırarak sıkıştırın,
Dilimlediğiniz peyniri üzerine dizin,
Kalan kadayıfı da peynirin üzerine eşit şekilde yayın ve bastırarak sıkıştırın,
Kalan tereyağını da üzerine gezdirip tekrar sıkıştırın,
Tabağı ocağın küçük gözüne alıp kısık ateşte yerini sık sık değiştirerek altı kızarana kadar pişirin,
Düz bir kapak/tabak yardımıyla ters çevirip tekrar ocağa alın ve diğer tarafını da sürekli çevirerek kızarana kadar pişirin,
Ocaktan alıp hiç bekletmeden üzerine soğuyan şerbeti gezdirin,
Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.