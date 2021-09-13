Masterchef Künefe tarifi! Künefe tatlı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Künefede hangi peynir kullanılır?

Künefenin birden fazla çeşidi olsa da genel olarak benzer yöntemlerle hazırlanır. Materchef Türkiye'nin yeni bölümünde menü açıklandı. Yarışmacılar 13 Eylül yani bugün künefe yapıyor. Programın izleyicileri de menüyü kenti mutfaklarında denemek için Masterchef Künefe tarifini araştırıyor. Peki Künefe tatlı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Künefede hangi peynir kullanılır? İşte evinizde kolayca hazırlayabileceğini enfes bir künefe için gerekli olan malzemeler ve pratik tarifi...

MASTERCHEF KÜNEFE MALZEMELERİ

Malzemeler;

250 g tel kadayıf

125 g tuzsuz künefe peyniri (tuzsuz dil peyniri, mozarella, vs. kullanabilirsiniz)

3 tepeleme yemek kaşığı tereyağı