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    • Yaşam
    • 13.09.2021 08:45
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    • 13.09.2021 08:46
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    İzmir'de feci kaza! Karşıya geçmek isteyen bir kişiye araba çarptı

    İzmir Karabağlar'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişiye, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    İzmir’de feci kaza! Karşıya geçerken...

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

    Alınan bilgiye göre, Yeşillik Caddesi üzeri Karabağlar Belediyesi yakınlarında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişiye, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı.

    Olayın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam İzmir'de feci kaza! Karşıya geçmek isteyen bir kişiye araba çarptı
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