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    • Yaşam
    • 12.09.2021 12:56
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    • 12.09.2021 12:56
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    Tuzla'da kontrolden çıkan araç önce elektrik direğine çarptı ardından takla attı

    Son dakika haberi... Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil takla attı. Elektrik direğine çarptıktan sonra takla atarak yol kenarına savrulan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

    Kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı takla attı

    Tuzla'da kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza, Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında yaşandı. Uğur Özkaya'nın kullandığı 34 YD 875 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki elektrik direğine çarptı ve takla attı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü Uğur Özkaya ve yanında bulunan Harun Kumak, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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