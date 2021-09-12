"İmamoğlu'nun özel kalemiyim" dedi! İBB aracıyla İstanbul'da terör estirdi: Taş fırlattı, ölümle tehdit etti

Kağıthane'de 2 yaşındaki kızını eşiyle birlikte parka götüren psikolog Uğur Balkoca, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yakınında İBB'ye bağlı bir otomobilin sürücüsü tarafından önce taciz edildi ardından da, saldırıya uğradı. O anlar doktor olan eşi Dilan Balkoca tarafından saniye saniye telefonla kaydedildi.



Olay saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi İmhrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Psikolog Uğur Balkoca eşi Dilan Balkoca ve 2 yaşındaki kızlarını alarak 34 BBP 731 plakalı otomobilleriyle Kağıthane Belediyesi Has Bahçe Mesire alanına gitmek için yola çıktı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü geçtikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu iddia edilen Olcay Kurt'un kullandığı 34 EGY 018 plakalı otomobil tarafından taciz edildi.