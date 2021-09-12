"İmamoğlu'nun özel kalemiyim" dedi! İBB aracıyla İstanbul'da terör estirdi: Taş fırlattı, ölümle tehdit etti

Kağıthane'de 2 yaşındaki kızını eşiyle birlikte parka götüren psikolog Uğur Balkoca, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yakınında İBB'ye bağlı bir otomobilin sürücüsü tarafından önce taciz edildi ardından da, saldırıya uğradı. O anlar doktor olan eşi Dilan Balkoca tarafından saniye saniye telefonla kaydedildi.
Olay saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi İmhrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Psikolog Uğur Balkoca eşi Dilan Balkoca ve 2 yaşındaki kızlarını alarak 34 BBP 731 plakalı otomobilleriyle Kağıthane Belediyesi Has Bahçe Mesire alanına gitmek için yola çıktı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü geçtikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu iddia edilen Olcay Kurt'un kullandığı 34 EGY 018 plakalı otomobil tarafından taciz edildi.
OLAY YERİNDEN UZAKLAŞMAK İSTEDİKLERİ SIRADA ARABANIN CAMINA TAŞ ATTI
Bir süre yoluna devam eden Balkoca'nın aracının önünü kesen Olcay Kurt, Dilan Balkoca ve 2 yaşındaki kızının da içerisinde bulunduğu otomobile tekme ve yumruk attı. O anlar, doktor eşi Dilan Balkoca tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olcay Kurt'un kullandığı otomobilde bulunan Nazire İlbasan'ın o anlarda bir taraftan Olcay Kurt'u tutmaya çalışırken bir yandan da telefonla bir yerleri aradığı görüldü. Balkoca'ın aracıyla olay yerinden ayrılmaya çalıştığı anda ise, kendisini tutanların elinden kurtulan Olcay Kurt'un yerden aldığı taşı cama fırlattığı anlarda yine cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
SALDIRGAN VE YANINDAKİ KADIN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Olayın ardından şikayetçi olan Balkoca ailesi, emniyette ifade verdikleri sırada, saldırıyı gerçekleştiren Olcay Kurt ve yanında bulunan Nazire İlbasan da emniyete getirildi. İfadeleri alınan Kurt ve İlbasan'ın daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
BALKOCA AİLESİ YAŞANANLARI ANLATTI
Yaşananları anlatan Uğur Balkoca, "Benim eşim 11 haftalık hamile, 2 yaşında da bir kızımız var. Kızımızı parka götürüyorduk. Parka götürürken arkamızdan bir araç sürekli kornaya basarak, sıkıştırarak tuhaf davranışlarda bulundu. Daha sonra bir anda önümüze kırdı araba. Olay Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün oradaki ışıklardan dönerken oldu. Sonra şahıs arabadan indi, bir anda saldırmaya başladı. Eşimin ve kızımın olduğu tarafa yumruklarla saldırdı. Biz 'ne yapıyorsun dedik? Nedir yani? Uzaklaş' falan dedik. Arabanın her yerine vurdu. 'Ben İBB'de özel kalemde çalışıyorum.