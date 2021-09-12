Gülistan destanı

Konya'da Gülistan Sarkurt'un (35) oğlu Canberk, 7 yıl önce trafik kazası sonucu engelli kaldı. Kamyon sürücüsü hakkında açtığı davada avukatlar kendisini oyalayınca hukuk mücadelesi başlattı. Bir yandan da otizmli olan oğlu Beraat Kaan'a da bakan genç kadın, üniversite sınavlarına hazırlandı. Sonunda geçen yıl KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

Eşi Gökhan Sarkurt'a "Avukat olup hem kendi hakkımızı arayacağım, hem de başkalarına yardımcı olacağım" diyerek amacını anlattı. Üç çocuk annesi, ilk yıl 160 sınıf arkadaşını geride bırakarak 3.89 ortalamasıyla bölüm birincisi olan ve tam burs almaya hak kazandı. Sarkurt, "Hem ailemle ilgilendim hem derslerime çalıştım. İsteyince, çalışınca, sevince başarı geliyor" diyerek sevincini paylaştı.

Gülistan Sarkurt- Gökhan Sarkurt çifti, çocukları trafik kazasında engelli kalan Canberk, otizmli Berat Kaan ve İbrahim'le birlikte fakültede böyle poz verdi...