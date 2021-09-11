Kadın hasta, işaret parmağıyla yer gösteren hemşireye tekme ve küfürlerle saldırdı



2 gün iş göremez raporu alan hemşire, "İstediğimi yaparım, benim kaybedecek hiçbir şeyim yok, dedikten sonra göğsüme vurdu. Yetinmedi. Elini saçıma attı. Saçlarımı yoldu, bırakmadı. Kimsenin gücü yetmedi. Nasıl bir kuvvet? Canavarca, saf katıksız kötülükle yapılmış bir hareketti. Neyin düşmanlığı bilmiyorum." diye konuştu.