Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kadın hasta, işaret parmağıyla yer gösteren hemşireye tekme ve küfürlerle saldırdı

    Kadın hasta, işaret parmağıyla yer gösteren hemşire Nurcan Kütük’e tekme ve küfürlerle saldırdı. Bir avuç dolusu saçı kökünden kopardı. Hasta ile hemşirenin kavgasını yaklaşık 10 kişi ayıramadı.

    Dehşet saçtı 2 gün rapor aldı

    Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde N.Y. isimli kadın hasta, solunum fonksiyon testi bölümünde görevli hemşire Nurcan Kütüke soru sordu.

    Defalarca ayrı soruyla karşılaşan hemşire, işaret parmağı ile servisin olduğu noktayı gösterdi. Bunun üzerine sinirlenen ve kendisinin muhatap alınmadığını düşünen N.Y, Kütük'e hakaret ve küfürler savurdu.

    Tepki gösteren Nurcan Kütük, hastanın şakinleşmemesi üzerine fiziki saldırıya uğradı. Hemşirenin saçlarına yapışan şüpheli, bir avuç dolusu saçı kökünden sökerek kollarını çizdi.

    NEYİN DÜŞMANLIĞI BU?


    2 gün iş göremez raporu alan hemşire, "İstediğimi yaparım, benim kaybedecek hiçbir şeyim yok, dedikten sonra göğsüme vurdu. Yetinmedi. Elini saçıma attı. Saçlarımı yoldu, bırakmadı. Kimsenin gücü yetmedi. Nasıl bir kuvvet? Canavarca, saf katıksız kötülükle yapılmış bir hareketti. Neyin düşmanlığı bilmiyorum." diye konuştu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Şenol Güneş tazminat istedi mi?
    Haberler Yaşam Kadın hasta, işaret parmağıyla yer gösteren hemşireye tekme ve küfürlerle saldırdı
        SON DAKİKA