Kadın hasta, işaret parmağıyla yer gösteren hemşireye tekme ve küfürlerle saldırdı

Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde N.Y. isimli kadın hasta, solunum fonksiyon testi bölümünde görevli hemşire Nurcan Kütüke soru sordu.
Defalarca ayrı soruyla karşılaşan hemşire, işaret parmağı ile servisin olduğu noktayı gösterdi. Bunun üzerine sinirlenen ve kendisinin muhatap alınmadığını düşünen N.Y, Kütük'e hakaret ve küfürler savurdu.
Tepki gösteren Nurcan Kütük, hastanın şakinleşmemesi üzerine fiziki saldırıya uğradı. Hemşirenin saçlarına yapışan şüpheli, bir avuç dolusu saçı kökünden sökerek kollarını çizdi.
NEYİN DÜŞMANLIĞI BU?
2 gün iş göremez raporu alan hemşire, "İstediğimi yaparım, benim kaybedecek hiçbir şeyim yok, dedikten sonra göğsüme vurdu. Yetinmedi. Elini saçıma attı. Saçlarımı yoldu, bırakmadı. Kimsenin gücü yetmedi. Nasıl bir kuvvet? Canavarca, saf katıksız kötülükle yapılmış bir hareketti. Neyin düşmanlığı bilmiyorum." diye konuştu.