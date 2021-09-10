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    Veliefendi Hipodromu’nda üzücü kaza! Attan düşen Fransız ve Macar kadın jokeyler ölümden döndü...

    Veliefendi Hipodromu’nda Fransız Tracy Menuet ve Macar Eszter Jeles attan düştü. İkisi de ölümden döndü! Menuet salı günü taburcu olurken, ağır yaralanan ve beyin ameliyatı yapılan Macar binici Eszter Jeles'in ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

    Sür’at’ kazası

    İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda geçen Pazar düzenlenen Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası'nda görünmez bir kaza yaşandı.

    Yarışta son düzlüğe gelindiğinde, Fransız jokey Tracy Menuet'in bindiği at, önündeki rakibine takıldı. Bu sırada kadın jokey Menuet, bindiği at ile birlikte devrildi.

    Meydana gelen kaza sonrası Fransız kadın binici ve hemen arkasından takip eden diğer Macar binici Eszter Jeles de önünde devrilen rakibine takılarak yere çakıldı. Yaralanan iki jokey, hemen hastaneye kaldırıldı.

    Menuet salı günü taburcu olurken, ağır yaralanan ve beyin ameliyatı yapılan Macar binici Eszter Jeles'in ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.



    Eszter Jeles'e beyin ameliyatı yapıldı. Kafatasında alınan kemik, karnına yapıştırıldı.



    Tracy Menuet taburcu oldu.

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    Haberler Yaşam Veliefendi Hipodromu’nda üzücü kaza! Attan düşen Fransız ve Macar kadın jokeyler ölümden döndü...
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