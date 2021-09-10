Veliefendi Hipodromu’nda üzücü kaza! Attan düşen Fransız ve Macar kadın jokeyler ölümden döndü...

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda geçen Pazar düzenlenen Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası'nda görünmez bir kaza yaşandı.



Yarışta son düzlüğe gelindiğinde, Fransız jokey Tracy Menuet'in bindiği at, önündeki rakibine takıldı. Bu sırada kadın jokey Menuet, bindiği at ile birlikte devrildi.



Meydana gelen kaza sonrası Fransız kadın binici ve hemen arkasından takip eden diğer Macar binici Eszter Jeles de önünde devrilen rakibine takılarak yere çakıldı. Yaralanan iki jokey, hemen hastaneye kaldırıldı.



Menuet salı günü taburcu olurken, ağır yaralanan ve beyin ameliyatı yapılan Macar binici Eszter Jeles'in ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.