Sultangazi’de okul önlerinde felakete davetiye

"GEÇEN SENE 1 ÇOCUK ÖLDÜ BENİM ÇOCUĞUM DA OLABİLİRDİ"

Çocuğunu okula getiren Sevda Gürkan "Bu arabalara bir çözüm bulunmasını istiyorum. Okul giriş çıkışlarında resmen burada izdiham oluyor. Kaç defa dilekçe verdik. Kaç defa konuştuk. Bir türlü çözüm bulamadık. Burada hepimiz tehlikedeyiz. Çünkü, arabalar sık sık geçip gidiyor. Geçen sene bir öğrenci kamyonun altında kaldı, can verdi. O benim de çocuğum olabilirdi. Benim oğlum 4 senedir burada okuyor. Buranın durumu 4 senedir aynı. Buranın trafiğe kapatılmasını istiyoruz" dedi.