Sultangazi’de okul önlerinde felakete davetiye

Sultangazi'de bulunan birçok okulun çevresinde aşırı kalabalık yaşanıyor. O okullardan, Fevzi Kutlu İlköğretim Okulu'nun çevresinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla veli ve öğrenci hareketliliği arttı. Özellikle giriş ve çıkış saatlerinde okul önünde aşırı kalabalık oluşuyor. Okulun çevresindeki trafik hem sürücülere hem de kalabalığa zor anlar yaşatıyor. Veliler, okulun çevresinde önlem alınmasını istiyor. Yeni eğitim ve öğretimin başladığı ilk gün yine Sultangazi'de bulunan Aydın Uşkan İlköğretim Okulu'nun önündeki kalabalığa otomobilin çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralanmıştı.
İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Fevzi Kutlu İlköğretim Okulu'nun çevresinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla veli ve öğrenci hareketliliği arttı. Velilerin, öğrencileri okul önünde beklemesiyle yoğunluk yaşanmaya başlandı. Trafiğin yoğun olduğu okul önlerinde, özellikle okul giriş çıkış saatlerinde hem çocukların koşuşturması hem de sürücülerin hızlı ve dikkatsiz olması kaza riskini arttırıyor. Okulların açıldığı 6 Eylül'de de Sultangazi Esentepe Mahallesi Aydın Uşkan İlköğretim Okulu'nun önünde kaza yaşandı.
Öğrenci servisi sürücüsünün kontrolünden çıkarak, okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yarandı. Veliler, bu tür kazaların tekrarlanmaması için, kalıcı çözüm bulunana kadar okul giriş çıkışlarında zabıta veya trafik ekiplerinin olmasını talep ederek, önlem alınması gerektiğini ifade etti. Okul giriş ve çıkışlarında yüzlerce öğrencinin evine gitmek için yola çıktığını söyleyen veliler, çocuklarının her an kaza geçirmesinden korkuyor. Öğrenci ve veliler gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını talep ediyor.