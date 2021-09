Sultangazi’de okul önlerinde felakete davetiye

Öğrenci servisi sürücüsünün kontrolünden çıkarak, okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yarandı. Veliler, bu tür kazaların tekrarlanmaması için, kalıcı çözüm bulunana kadar okul giriş çıkışlarında zabıta veya trafik ekiplerinin olmasını talep ederek, önlem alınması gerektiğini ifade etti. Okul giriş ve çıkışlarında yüzlerce öğrencinin evine gitmek için yola çıktığını söyleyen veliler, çocuklarının her an kaza geçirmesinden korkuyor. Öğrenci ve veliler gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını talep ediyor.