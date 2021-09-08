Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısı Metin Avcı'ya ailesinin de yardım ettiği ortaya çıktı

Muğla'da geçen yıl 16 Temmuz'da erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Olay yerindeki delilleri gizledikleri iddiası ile katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten ve babası Selim Avcı ile iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karagün hakkında iddianame hazırlandı.

Katil zanlısı Avcı'nın 26 Eylül'de yapılacak yargılamasında, bu dosyanın birleştirileceği belirtildi. Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, "Başından beri sürecin içerisinde başkaca faillerin de olduğunu iddia ediyorduk. Gerçeğin ortaya çıkması için mücadelemiz devam edecek" dedi.