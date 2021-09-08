Konya Büyükşehir Belediyesi, şehri turizm bölgesi yapmak için harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin startını verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin temeli Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla atıldı. Çatalhöyük'ün ülkemizin ve insanlığın en önemli arkeolojik değerlerden biri olduğunu belirten Bakan Ersoy, bu merkezin şehrin turizm zenginliğine yeni bir değer ve güç katacağını belirtti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya'mızı tarım ve sanayi şehri vasfının yanında turizm şehri yapmak için de büyük çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Altay, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, binlerce yıllık tarihi ile kadim ve görkemli bir geçmişe sahip olan Konya'nın, tüm dünyada bu bakımdan ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. Altay, "Biz Konya'mızı tarım ve sanayi şehri vasfının yanında turizm şehri yapmak için de büyük çaba sarf ediyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmalara ve Konya'nın kültürüne, turizmine verdiği özel desteklerden dolayı Sayın Bakanımız'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KOLLARI SIVADIK

Dünyanın en önemli değerlerinden biri olan Çatalhöyük'ün milattan önce 9.000'lere dayanan geçmişi ile hem dünyanın en önemli arkeolojik sit alanlarından biri hem de insanlık tarihinin en eski yaşam alanı olarak öne çıktığını vurgulayan Başkan Altay, "Tanıtım ve Karşılama Merkezimiz'in uygulanacağı alan için 26 bin 439 metrekareyi kamulaştırdık. Proje tamamlandığında bu merkezimiz, hem Çatalhöyük'ün tanıtımına hem de bölgemizde turizmin gelişimine büyük katkı sağlayacak" dedi.

BİR ÇIĞIR AÇILDI

Programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise bu merkezin Konya'nın turizm zenginliğine güç katacağını belirtti. Ersoy, "Çatalhöyük, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde hak ettiği yeri almış olan ülkemizin ve insanlığın en önemli arkeolojik değerlerden biridir. Çatalhöyük keşfedildiğinde bir çığır açmıştır. Efes, Hattuşa, Zeugma, Truva, Aslantepe ve daha niceleri paha biçilmez birer ziynet misali, Türkiye'nin dört bir yanına serpilmiş gibidir. İşte Göbeklitepe insanlık tarihinin sıfır noktası olarak medeniyetimize dair bilgi ve anlayışımızda yeni bir dönem başlatmıştır" diye konuştu.

TARİH YENİDEN YAZILIYOR!

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Alaaddin Tepesi çevresinde başlattığı dış cephe sağlıklaştırma çalışmaları hız kazandı. Başkan Uğur İbrahim Altay, şehrin tarihi dokusuna uygun olarak titizlikle yürütülen Alaaddin Tepesi çevresindeki binaların dış cephelerinin iyileştirmesinde ilk etabın tamamlandığını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda İller Bankası hibesiyle yürütülen projenin ikinci etabının planlanan şekilde devam ettiğini belirten Başkan Altay, "Proje tamamlandığında Alaaddin Caddesi'ndeki tüm binaların payitaht şehir Konya'ya yakışır hale gelmesini arzu ediyoruz. Konya'mızın vizyon projelerinden olan ve şehrin çehresini değiştirecek projeyi, bölgeye en az rahatsızlık verecek şekilde bitirmek için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu. Başkan Altay, Konya'nın bütün projelerine destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük'e teşekkür ederek, projenin Konya için hayırlı olmasını diledi. Proje kapsamında ilk etapta 12 bina, 60 bağımsız bölümün dış cephesi yenilenirken, ikinci etapta 40 binanın cephe rehabilitasyonu tarihi dokuya uygun şekilde yürütülecek...

TEKNOLOJİK ÖDÜL

Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) düzenlediği Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda ödüle layık görüldü. TBB'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Genç Dostu Şehirler Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilikçi fikirleriyle Türkiye'nin belediyecilik pratiğine farklı bir bakış açısı kazandıran tüm katılımcıları, özellikle de dereceye giren belediyeleri tebrik etti. Programda dereceye giren 22 belediyeye ödülleri takdim edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Kapsül Teknoloji Platformu ile kazandığı "Genç Dostu Şehir Projesi Fikir Ödülü"nü Başkan Uğur İbrahim Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ

Altay, "Kapsül Teknoloji Platformu ile amacımız; nitelikli insan gücüne, katma değerli üretime, milli savunma ve teknoloji çalışmalarına katkı sunarak Konya'mızı teknoloji üstlerinden biri haline getirmek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bizleri ödüle layık gören herkese teşekkür ederim" dedi. Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmak ve gençlerin teknoloji ile olan uyumunu bireysel gelişimlerine entegre etmek amacıyla kurulan Kapsül Teknoloji Platformu; TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan takımlara destek sağlıyor. Teknoloji odaklı AR-GE çalışmalarını destekleyen 39 takımdan oluşuyor.