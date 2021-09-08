Kanat Özsert: Alt yapı maçları başlamazsa Türk Futbolu Biter!

Kanat Özsert: Öncelikle sırası gelen lütfen aşı olsun. Artık bu iş bir vatandaşlık görevi haline geldi. Aşı olmayanlar yüzünden çocukların okuldan ve sportif faaliyetlerden geri kalması kabul edilemez.



Ülkemizdeki futbol insanlarının hepsinden alt yapı çok önemli, alt yapı olmazsa olmaz, genç oyunculara önem vermeliyiz vb sözler duyabiliriz ama uygulamaya geçildiği zaman, maalesef sözlerimizi unutuyoruz.

Yabancı oyuncu sayısını azaltan TFF alt yapıya ne kadar önem gösteriyor?

Yabancı oyuncu sayısı bu kadar tartışılırken, yabancı oyuncu transferlerinden dolayı borç batağında bulunan kulüpler varken TFF alt yapıları desteklemeli ve kulüplerin alt yapı yatırımları teşvik edilmelidir.

20 Mart 2020 tarihinden beri ülkemizde alt yapı müsabakaları oynanmıyor. Yani 11-19 yaş aralığındaki sporcularımız 1,5 yıldır maça çıkamadı.

Bu şekilde kulüplerin oyuncu yetiştirme şansı yok. Ülkemizden yeni genç futbolcular çıkma şansı yok.

Alt yapı maçları 1 sezon daha ertelenirse bunun bedeli çok ağır olur. Yetenekli Türk oyuncuları değil, yabancı transferler yüzünden iflas eden kulüpler konuşulur.



Kısıtlamalardan dolayı antrenmanlar ne durumdaydı?

20 Mart - 20 Ağustos arası yapılmadı.

20 Ağustos - 18 Kasım arası yapıldı.

18 Kasım - 10 Ocak arası yapılmadı.

10 Ocak - 16 Nisan arası yapıldı.

16 Nisan - 24 Mayıs arası yapılmadı.

24 Mayıstan beri ise antrenmanlar yapılıyor.

Bu tarihler arasında halı sahalardan başka tesisleri bulunmayan spor okulları ve kulüpler tamamen mağdurdu ve neredeyse hiç antrenman yapamadı. Halı sahaların kısıtlanmasında spor okulları ve spor kulüpleri muaf olmalıydı fakat olmadı. Çim sahası olan çalıştı, olmayan çalışamadı.



2021 Ocak ayında amatör futbol kitapçığı yayınlandı, oynanacak olan yaş grupları açıklandı, fakat müsabakaların başlangıç tarihi verilmeden bu karardan vazgeçildi.

Şimdi 18 Ağustos'ta tekrardan amatör futbol kitapçığı yayınlandı. Başlaması planlanan yaş grupları ve tarihleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan

Türk futbolu için bir ricam var. Türk Futbolu bitmesin istiyorsanız bu maçları oynatın..