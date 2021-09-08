Influencer Melike Çengel Dubai yolcusu

Kendine has tasarımlarıyla ünü Türkiye sınırlarını çoktan aşan influencer Melike Çengel, rotasını bu kez Dubai'ye çevirdi. "Much Colour" ismini taşıyan giyim koleksiyonu için Almanya, Fransa, İsviçre ve Katar'daki 11 butikle işbirliği yapan Çengel, tasarımlarının gördüğü büyük ilgi sonrası farklı ülkelerden yeni davetler aldı.

Bu davetler içerisinde önceliği Dubai'ye veren başarılı tasarımcı, Dubaili kadınlar için yepyeni bir koleksiyon hazırladı. Şu sıralar yeni koleksiyonunu moda tutkunlarıyla buluşturacak olmanın heyecanını yaşayan Çengel, "Genç bir modacı olarak ülkemi yurtdışında temsil etmek benim için bir onur" dedi.

KARAKTERİ OLAN TASARIMLARSINIRLARI ORTADAN KALDIRIYOR

Melike Çengel, tasarımlarının yurtdışından büyük ilgi görmesini ise modanın evrenselliğine ve Türk modasının gücüne bağladı. Türkiye'nin tekstil ve moda alanında söz sahibi ülkeler arasında olduğunu, buna kendisi gibi genç modacıların da sosyal medyanın sınırları ortadan kaldıran gücü ile katkı sunduğunu belirten ünlü tasarımcı, Dubai yolculuğu için çok heyecanlı olduğunu söyledi: "Genç Türk tasarımcılara sosyal medyada yoğun ilgi var. Özgün, bir karakteri, tarzı olan tasarımlar hemen karşılık buluyor, sınırları ortadan kaldırıyor. Ben de bunun bilincinde olarak her koleksiyonuma yeni bir bakış açısıyla hazırlanıyorum. Dubai için de hem kumaş, hem tarz hem de renk skalasında özel dokunuşlara imza attım. Dubai özellikle tesettür alanında önemli bir merkez. Buradan alacağım geri dönüşler çok önemli. O yüzden çok heyecanlıyım."