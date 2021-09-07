Derviş Muharrem Ceran: 2022 Yılı E-Ticaret için tepe noktası olacak

1985 yıllarında hayata gözlerini açan Derviş Muharrem yedi kardeşi içerisinde inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. 2003 yılında İktisat bölümü mezun olarak yanında İşletme ve Sosyal Siyaset bölümlerinden de başarılı bir şekilde mezun olmuştur. Öyle ki günümüzde kurucusu olduğu Ceran A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak aktif bir şekilde görevini yerine getiriyor.

İş hayatına önce aile işletmesi olan Tekstil atölyesi ile başlarken 2012 yılında kurmuş olduğunu Ceran A.Ş'yi de ailesinin büyük katkıları ile kurmuştur. Kendisini her geçen gün geliştirmeye devam ederken beton, beton elemanları ve asfalt üretiminde de ismini duyurarak sağlam adımlar atmıştır.

Korona virüs çıkmadan önce kredi kartları ile online alışveriş yapmaya insanlar sıcak bakmıyordu. Pandemi yasakları ile hürmet görmeye başlayan dijital evren sayesinde insanların dışarı çıkmaya gerek duymadan evinde tüm ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Burada Derviş Muharrem kendisi gibi olan yazılımcılar için büyük bir fırsat çıktığını fark ediyor. Eskiden insanlara işlerini anlatabilmek için birbirinden farklı ve saatlerini alan toplantılarda bulunurken şimdi insanlar onu arıyor.

Bu durumları değerlendiren Derviş Muharrem'e göre 2022 yılı ve sonraki süreçlerinde e - ticaret büyük bir alana ev sahipliği yapacak. Gençlerin kendilerini daha fazla dijital platformlarda geliştirmesi gerektiğini söylüyor.