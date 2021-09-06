Öğrenci akbili başvurusu online nasıl yapılır? Öğrenci akbili başvurusu için gerekli belgeler neler?

Eğer İstanbulkart'ınızı kayıt esnasında okuldan aldıysanız, İstanbulkart'ınızı bir otomatik dolum makinasında (biletmatik) indirimli tarifeye dönüştürmelisiniz. Bu biletmatikleri İstanbul'un birçok noktasındaki duraklarda ve metro metrobüs girişlerinde bulabilirsiniz.

İndirimli tarifeye dönüşüm için yapmanız gereken tek şey, kartınıza en az 10 TL yüklemek ve sonrasında kartınızı aynı makinaya okutarak ekrana gelen dönüşüm talimatını onaylamak. Bu işlemden sonra kartınızdaki bakiyenizden 10 TL düşecek ve kartınız indirimli tarifeye geçecektir.

2- Eğer kayıt esnasında okuldan size İstanbulkart verilmezse, okul İETT'ye başvuru yapmamış demektir. Dolayısıyla sizin bireysel olarak başvuru yapmanız gerekir.

Bunun da 2 yolu bulunmaktadır. İsterseniz internet üzerinden online olarak ya da İstanbulkart Başvuru Merkezlerine bireysel olarak başvurarak kartınızı temin edebilirsiniz.

İnternet üzerinden online öğrenci akbili başvurusu yapmak için https://bireysel.istanbulkart.istanbul/ adresine girerek kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olup hesabınıza giriş yaptıktan sonra kişisel bilgilerinizi ve fotoğrafınızı kaydedebilirsiniz. Başvurunun sonunda 10 TL kart ücretini kredi kartıyla ödeyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Bundan sonra istanbul öğrenci kartınız hazırlanıp PTT ile adresinize gönderilir. Adrese gönderme sadece İstanbul içindeki adresler için geçerli. İstanbul dışından gelecek olanlar ya da PTT ile adresinde ulaşılamayan kişilerin iett öğrenci İstanbulkart 'ları Karaköy'de bulunan İstanbulkart Başvuru Merkezi'ne iade ediliyor. Oraya giderek öğrenci kartınızı elden teslim alabilirsiniz.