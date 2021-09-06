Konserve domates nasıl yapılır? Evde domates konservesi yapılışı! İşte malzemeler ve püf noktalar…

Yapılışı:

Domateslerin kabukları soyulur ve kuşbaşı doğranır.

Bütün domatesleri soyulup küp küp doğrandıktan sonra, iki uvcunuzun içinde hafif suyunu sıkarak derin bir tencereye alırsınız.

Diğer malzemeleri de ekleyip, önce yüksek ateşte kaynatın, sonra altını kısıp ara ara karıştırarak bir saat kadar pişirin.

Bir saatin sonunda domatesleri hala kaynamaktayken, kavanozları oldukça sıcak suda durulanır, cam kavanoz olduğu için sıcağa dayanıklı olması lazım. Ve kaynayan domatesleri sıcak sıcak kavanozları iki parmak eksik kalacak şekilde doldurulur.

Ağzı iyice sıkıca kapatılır ve ters çevrilir.

Bütün domatesler kavanozlara yerleştirilip ters çevrildikten sonra soğuyana kadar bekletilir.

Soğuduktan sonra normal oda sıcaklığında veya kilerde saklanır. Dolaba koymaya gerek kalmaz.