Konserve domates nasıl yapılır? Evde domates konservesi yapılışı! İşte malzemeler ve püf noktalar…

Konserve domates nasıl yapılır? Evde domates konservesi yapılışı nedir? Malzemeler ve püf noktalar nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ev hanımları kışın taze domates tüketmek, yapılan yemeklere eklemek için tarifini araştırmaya başladı. Evde domates konservesi yapmak isteyenler için merak edilenleri haberimizde derledik.
KONSERVE DOMATES NASIL YAPILIR?
Malzemeler
Bu malzemeler yaklaşık 5 kiloluk domates için: domatesin kilosuna göre malzemeleri ayarlanır.
5 kg taze domates
1 yemek kaşığı tuz
1 yemek kaşığı şeker
Yarım çay bardağı sıvı yağ
3-6 tane yaklaşık bir litrelik cam kavanoz, metal kapaklı olanlardan. Kavanozun büyüklüğü önemli değil ama kapak plastik olmaz, mutlaka metal/teneke kapaklı olacak.
Yapılışı:
Domateslerin kabukları soyulur ve kuşbaşı doğranır.
Bütün domatesleri soyulup küp küp doğrandıktan sonra, iki uvcunuzun içinde hafif suyunu sıkarak derin bir tencereye alırsınız.
Diğer malzemeleri de ekleyip, önce yüksek ateşte kaynatın, sonra altını kısıp ara ara karıştırarak bir saat kadar pişirin.
Bir saatin sonunda domatesleri hala kaynamaktayken, kavanozları oldukça sıcak suda durulanır, cam kavanoz olduğu için sıcağa dayanıklı olması lazım. Ve kaynayan domatesleri sıcak sıcak kavanozları iki parmak eksik kalacak şekilde doldurulur.
Ağzı iyice sıkıca kapatılır ve ters çevrilir.
Bütün domatesler kavanozlara yerleştirilip ters çevrildikten sonra soğuyana kadar bekletilir.
Soğuduktan sonra normal oda sıcaklığında veya kilerde saklanır. Dolaba koymaya gerek kalmaz.