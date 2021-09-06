Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 6 Eylül 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Dilek ile Nazmi Furuncu'nun güzelleri Zehra Furuncu

Ayşe ile Ahmet Yıldız'ın prensesleri Zelal Erva Yıldız

Süyehla ile Osman Anıl Maden'in yakışıklısı Tuğberk Maden

Merve ile Erhan Evin'in yakışıklısı Doruk Eymen