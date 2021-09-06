Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 6 Eylül 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 6 Eylül 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Dilek ile Nazmi Furuncu'nun güzelleri Zehra Furuncu

    Ayşe ile Ahmet Yıldız'ın prensesleri Zelal Erva Yıldız

    Süyehla ile Osman Anıl Maden'in yakışıklısı Tuğberk Maden

    Merve ile Erhan Evin'in yakışıklısı Doruk Eymen

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li İBB’de iş yok ancak yalan çok!
    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 6 Eylül 2021
        SON DAKİKA