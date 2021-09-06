Aşı kartı nasıl çıkartılır? E-nabız, e-devlet, Hayat Eve Sığar ile Covid 19 aşı kartı alma ekranı!

Aşı kartı nasıl çıkartılır? E-nabız, e-devlet, Hayat Eve Sığar ile Covid 19 aşı kartı alma ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca öğrenci yüzyüze eğitime uzun bir aradan sonra bugün başladı ve aşılarını olup bunu belirtmek isteyen vatandaşlar aşı kartı ile ilgili bilgileri merak ediyor. İşte tüm detaylar…