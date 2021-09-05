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    • Yaşam
    • 05.09.2021 18:00
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    • 05.09.2021 18:00
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    Yatsı namazı kılınışı! Yatsı namazı ne zaman, nasıl kılınır, kaç rekattır? Okunacak dualar…

    Müslüman alemi gündemde yoğun bir şekilde Yatsı namazı kılınışı hakkında araştırma yapıyor. İlk kez kılacak olan vatandaşlar hata yapmamak adına gerekli tüm bilgilerin neler olduğunu merak ediyor. Peki Yatsı namazı ne zaman, nasıl kılınır, kaç rekattır? Okunacak dualar hangileridir, hangi sırayla okunmalıdır? Faziletleri saymakla bitmeyen ve belirli bir vakte kader ve özellikle cemaatle birlikte kılınması önemlidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) çok önem verdiği yatsı namazı hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Yatsı namazı kılınışı! Yatsı namazı ne zaman, nasıl kılınır, kaç rekattır? Okunacak dualar…

    Yatsı namazı kılınışı! Yatsı namazı ne zaman, nasıl kılınır, kaç rekattır? Okunacak dualar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İslamiyet'te 5 vakit namaz kılmak Müslümanlara farz kılınmıştır ve gün içerisinde kılınan en sonuncusu yatsı namazının doğru kılınması, duaların doğru sırayla okunması büyük önem taşımaktadır. İşte vatandaşların merak ettiği tüm bilgiler…

    YATSI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

    Yatsı namazı; 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet ve 3 rekat vitr namazı olmak üzere toplamda 13 rekattan oluşmaktadır. Yatsı namazının en sonunda vitr namazı kılınır. Vitr namazı vacip olan bir ibadettir. Vacip ise farz olmasa bile yapılması zorunlu olan anlamına gelmektedir.

    1. Rekat (Farz)

    Niyet edilerek namaza başlanır. Sonrasında tekbir getirilir ve ALLAHÜ EKBER denildikten sonra öncelikle Sübhaneke okunur.

    Eüzu besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Sonrasında ise Kuran-ı Kerimden en az üç ayet okunur.

    Allahü Ekber denilir ve Rüku'ya eğilirsiniz. Rükuda iken üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Sonrasında Rüku'dan doğrularak kalkarken "Semi Allahulimen Hamide'' denir. Tam olarak ayakta dik bir şekilde durduğunuz da ise Rabbena lekel Hamd" denir.

    Allahu Ekber denerek secdeye gidilir. Secdede iken üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Allahu Ekber denilerek oturulur ve tekrar "Allah'u Ekber" denilerek secdeye gidilir. Secde de üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Allahü ekber denilir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

    2. Rekat (Farz)

    Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Zamm-ı sure okunur. "Allah'u Ekber" diyerek rüku'ya gidilir. Rüku'da üç kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Rüku'dan kalkılırken "Semi Allahulimen Hamide denir ve kıyamda iken Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denilerek secdeye gidlir. Secde de üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" diyerek oturulur. Sonra "Allah'u Ekber" diyerek tekrar secdeye gidlilir. Secdede iken üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve oturulur. Ettehıyyatü duası okunur. "Allah'u Ekber" denir ve kıyama geçilir.

    3. Rekat (Farz)

    Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. "Allah'u Ekber" diyerek rüku'ya gidilir ve üç kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Rüku'dan kalkarken "Semi Allahulimen Hamide denir ve kıyama gelindiği zaman Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denilerek secdeye gidilir ve üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Oturulur ve "Allah'u Ekber" denir. Tekrar secdeye gidilir ve secde de "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" diyerek ayağa kalkılır.

        4. Rekat (Farz)

        Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. "Allah'u Ekber" diyerek rüku'ya gidilir. Rüku'da üç kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Rüku'dan kalkarken "Semi Allahulimen Hamide denir ve tam olarak doğrulduğunuz zaman Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secde de üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" diyerek oturulur ve sonra tekrar "Allah'u Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secde de üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir ve "Allah'u Ekber" diyerek oturulur. Ettehıyyatü okunur. Ardından Salli ve Barik duaları okunur. Son olarak Rabbena duaları okunur ve selam verilerek namaz bitirilir.

        NE ZAMAN KILINIR?

        Yatsı namazı, vakit girdiği andan itibaren kılınmaya başlanabilir. En geç imsak vaktine kadar kılınması gerekmektedir.

        YATSI NAMAZI FAZİLETİ

        Yatsı namazı çok önemli bir namazdır. En uzun kılınan namazlar arasında yer almaktadır. İmsak vaktine kadar kılınabilecek bir namazdır. Bu namazı cemaat ile birlikte kılmak daha da önemlidir. Cemaat ile birlikte yatsı namazını kılmanın mükafatı daha fazladır. Yatsı namazının önemi hadislerle de belirtilmiştir. İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) "Eğer insanlar yatsı namazı ve sabah namazında ki faziletleri bilselerdi emekleyerek de olsa dahi mutlaka camiye giderler namazını kılarlardı" buyurmuştur. Bu hadisten de anlaşılacağı üzere yatsı namazının faziletleri ve önemi oldukça fazladır.

        Hadislerle de aktarıldığına göre yatsı namazının fazileti cemaatle kılınan bir namazdır. Bundan dolayı yatsı namazını mutlaka cemaat ile birlikte kılmak Allah resulünün buyruğunu yerine getirmek olacaktır.

        - Hz. Muhammed (S.A.V) "Münafık kimseler için sabah namazı ve yatsı namazından daha zahmetli gelen hiçbir namaz ibadeti yoktur. Eğer müminler bu namazın faziletlerini bilmiş olsalar idi, emekleyerek dahi olsa caminin yolunu tutar namazlarını kılarlar idi. "

        - İbn Hani Şureyh " Yatsı namazını kılarken her kıldığı zaman yanıma gelince dört ve altı rekattta nafile kılardı. Bir gece ise aşırı bir şekilde yağmura tutulmuştur. Allah resulü ile birlikte bir post yaydık. Bu deliğe şuan da halen bakar gibiydim."
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