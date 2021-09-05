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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 5 Eylül 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 5 Eylül 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı
    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Nagehan ile Baki Yüksel'in yakışıklısı Zeyd Ayaz




    Havva ile Atilla Kukul'un fıstıkları Nehir Kukul




    Tuğba ile Süleyman Koyun'un prensleri Barış



    Özkan-Gonca Yücel çiftinin yakışıklısı Ali Karan Yücel

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 5 Eylül 2021
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