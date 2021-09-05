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    Gülseda Karagülle'nin sır ölümü: "Ruhum hayatımdan yoruldu"

    28 yaşındaki Gülseda Karagülle, 15 gündür kaldığı arkadaşının evinde ölü bulundu.  Genç kadının sosyal medya hesabından daha önce paylaştığı fotoğrafta “ruhum hayatımdan yoruldu” yazdığı görüldü.

    Ruhum hayatımdan yoruldu
    Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Sedir Mahallesi 726 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında dün saat 10.00 sıralarında sır ölüm yaşandı. Arkadaşının evinde 15 gündür kaldığı öğrenilen 28 yaşındaki Gülseda Karagülle, kaldığı odada hareketsiz bir şekilde bulundu. Arkadaşı, durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Karagülle'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kadının cenazesi, savcı incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



    Öte yandan, genç kadının sosyal medya hesabında koyduğu fotoğrafta yazan 'Ruhum hayatımdan yoruldu' yazısı ise dikkat çekti. Genç kadının sır ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Gülseda Karagülle'nin sır ölümü: "Ruhum hayatımdan yoruldu"
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