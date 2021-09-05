Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı! Ayetel Kürsi duası, Türkçe meali, Arapça okunuşu dinle! Fazileti…

Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı! Ayetel Kürsi duası, Türkçe meali, Arapça okunuşu dinle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından "ayetlerin efendisi" olarak nitelendirilen Ayetel Kürsi hakkındaki bilgiler gündemde dini konular arasında en çok araştırılanlardan biri. Özellikle ilk kez okuyacak olan Müslümanların merak ettiği tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.
AYET-EL KÜRSİ HANGİ SUREDE YER ALIR?
Ayet-el Kürsi de Bakara Suresi'nin 255'inci Ayet-i Kerimesidir.
AYETEL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
AYETEL KÜRSİ ANLAMI
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
"Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür."
AYET-EL KÜRSİ FAZİLETLERİ
İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S) şöyle buyurdu;
İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi'nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş'ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allah-u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder (O'na Tazimde bulunur.)
Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah-u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.