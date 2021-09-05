Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı! Ayetel Kürsi duası, Türkçe meali, Arapça okunuşu dinle! Fazileti…

Ayet-el Kürsi, Kuran'ın dörtte biri (1/4)dir.

Her şeyin bir zirvesi vardır. Kuran'ın en yüksek noktası da Bakara Suresidir. Onun içinde bir ayet vardır ki, o da Ayet-el Kürsi'dir. Şeytan, Bakara Suresinin okunduğunu duyduğu evden çıkar gider.

Her kim farz namazının peşinden Ayet-el Kürsi'yi okursa, onun cennete girmesine ölümden başka bir engeli yoktur; Ölünce cennete girer.

Her kim farz namazın peşinden Ayet-el Kürsi'yi okursa, o kimsenin ruhunu bizzat azamet ve ikram sahibi Allah alır. Onu (bu sureyi her namazın arkasından) okumaya ancak sıddık veya abid devam eder.

Bir mümin beş vakit namazın arkasından Ayet-el Kürsi'yi okursa, Allah-u Teala harp meydanında şehit olan Nebilerin canını aldığı gibi, bu müminin canını da kendi kudret eliyle alacaktır.

Kur'an'ın zirvesi Bakara Suresidir. Ondaki her ayetle birlikte seksen melek inmiştir. Ayet-el Kürsi Arş'ın altından çıkarılmış ve Bakara suresine eklenmiştir.

İnsanların efendisi Adem'dir, Arapların efendisi Muhammed'dir. İranlıların efendisi Selman'dır. Habeşlilerin efendisi Bilal'dir. Dağların efendisi Tur-i Sina'dır. Ağaçların efendisi sidr ağacıdır. Ayların efendisi Muharrem'dir. Günlerin efendisi Cuma'dır. Sözlerin efendisi Kur'an'dır. Kur'an'nın efendisi Bakara suresidir. Bakara Suresinin efendisi Ayet-el Kürsi'dir. Dikkat edin onda beş kelime vardır ki her kelimede elli bereket vardır.

Her kim Ayet-el-Kürsi'yi yatağına yatarken okursa, Allah o kimseyi, komşusunu, komşusunun komşusunu ve etrafındaki evleri (her türlü afetlerden) muhafaza altına alır.

Yatağına geldiğin vakit Ayet-el Kürsi'yi oku. Muhakkak ki Allah-u Teala Sana iki melek vekil kılar. Sabaha kadar seni şeytanların şerrinden muhafaza eder.

Bakara suresinde bir ayet vardır ki, Kuran ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde (bu ayet) okunursa, (şeytan) o evden çıkar. (O ayet) Ayet -el Kürsi'dir.