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    • Yaşam
    • 05.09.2021 17:32
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    • 05.09.2021 17:32
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    Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı! Ayetel Kürsi duası, Türkçe meali, Arapça okunuşu dinle! Fazileti…

    Milyonlarca Müslüman vatandaş gün içerisinde sıklıkla en kıymetli ayetlerden biri olan Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı hakkında araştırmalar yapıyor. Bu kıymetli duayı ilk kez okuyacak olanlar hata yapmamak adına hem yazılı hem de sesli olarak Ayetel Kürsi okunuşunun nasıl olduğuna ve Türkçe olarak hangi anlamı içerdiğini merak ediyor. Peki Allah'ın kendini tasvir ettiği Ayetel Kürsi faziletleri nelerdir, hangi sure içerisinde bulunur? Çok derin anlamlar içeren ve faziletleri saymakla bitmeyen Ayetel Kürsi duası, Türkçe meali, Arapça okunuşu dinle seçeneğine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

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    Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı!

    Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı! Ayetel Kürsi duası, Türkçe meali, Arapça okunuşu dinle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından "ayetlerin efendisi" olarak nitelendirilen Ayetel Kürsi hakkındaki bilgiler gündemde dini konular arasında en çok araştırılanlardan biri. Özellikle ilk kez okuyacak olan Müslümanların merak ettiği tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    AYET-EL KÜRSİ HANGİ SUREDE YER ALIR?

    Ayet-el Kürsi de Bakara Suresi'nin 255'inci Ayet-i Kerimesidir.

    AYETEL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU

    Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
    lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
    ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
    velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
    velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.


    AYETEL KÜRSİ ANLAMI

    Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
    "Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür."

    AYET-EL KÜRSİ FAZİLETLERİ

    İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S) şöyle buyurdu;

    İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi'nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş'ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allah-u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder (O'na Tazimde bulunur.)

    Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah-u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.

        Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur'ân ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi'dir.

        Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi'yi okursa, diğer namaza kadar Allah zimmetinde olur.

        Her kim Ayet-el Kûrsi'yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa ALLAH ona yardım eder.

        Sen Ayet-el Kûrsi'den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.

        Bu ayetin içinde İsm-i Âzam (Allah'ın en yüce ismi) bulunmaktadır.

        Ayet-el Kürsi, Kuran'ın dörtte biri (1/4)dir.

        Her şeyin bir zirvesi vardır. Kuran'ın en yüksek noktası da Bakara Suresidir. Onun içinde bir ayet vardır ki, o da Ayet-el Kürsi'dir. Şeytan, Bakara Suresinin okunduğunu duyduğu evden çıkar gider.

        Her kim farz namazının peşinden Ayet-el Kürsi'yi okursa, onun cennete girmesine ölümden başka bir engeli yoktur; Ölünce cennete girer.

        Her kim farz namazın peşinden Ayet-el Kürsi'yi okursa, o kimsenin ruhunu bizzat azamet ve ikram sahibi Allah alır. Onu (bu sureyi her namazın arkasından) okumaya ancak sıddık veya abid devam eder.

        Bir mümin beş vakit namazın arkasından Ayet-el Kürsi'yi okursa, Allah-u Teala harp meydanında şehit olan Nebilerin canını aldığı gibi, bu müminin canını da kendi kudret eliyle alacaktır.

        Kur'an'ın zirvesi Bakara Suresidir. Ondaki her ayetle birlikte seksen melek inmiştir. Ayet-el Kürsi Arş'ın altından çıkarılmış ve Bakara suresine eklenmiştir.

        İnsanların efendisi Adem'dir, Arapların efendisi Muhammed'dir. İranlıların efendisi Selman'dır. Habeşlilerin efendisi Bilal'dir. Dağların efendisi Tur-i Sina'dır. Ağaçların efendisi sidr ağacıdır. Ayların efendisi Muharrem'dir. Günlerin efendisi Cuma'dır. Sözlerin efendisi Kur'an'dır. Kur'an'nın efendisi Bakara suresidir. Bakara Suresinin efendisi Ayet-el Kürsi'dir. Dikkat edin onda beş kelime vardır ki her kelimede elli bereket vardır.

        Her kim Ayet-el-Kürsi'yi yatağına yatarken okursa, Allah o kimseyi, komşusunu, komşusunun komşusunu ve etrafındaki evleri (her türlü afetlerden) muhafaza altına alır.

        Yatağına geldiğin vakit Ayet-el Kürsi'yi oku. Muhakkak ki Allah-u Teala Sana iki melek vekil kılar. Sabaha kadar seni şeytanların şerrinden muhafaza eder.

        Bakara suresinde bir ayet vardır ki, Kuran ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde (bu ayet) okunursa, (şeytan) o evden çıkar. (O ayet) Ayet -el Kürsi'dir.
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