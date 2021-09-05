Ayetel Kürsi okunuşu dinle! Ayetel Kürsi Türkçe meali ve Arapça okunuşu! Anlamı, faziletleri, okunacak dualar...

Milyonlarca Müslüman vatandaş gün içerisinde sıklıkla en kıymetli ayetlerden biri olan Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı hakkında araştırmalar yapıyor. Bu kıymetli duayı ilk kez okuyacak olanlar hata yapmamak adına hem yazılı hem de sesli olarak Ayetel Kürsi okunuşunun nasıl olduğuna ve Türkçe olarak hangi anlamı içerdiğini merak ediyor. Peki Allah'ın kendini tasvir ettiği Ayetel Kürsi faziletleri nelerdir, hangi sure içerisinde bulunur? Çok derin anlamlar içeren ve faziletleri saymakla bitmeyen Ayetel Kürsi duası, Türkçe meali, Arapça okunuşu dinle seçeneğine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.
AYET-EL KÜRSİ HANGİ SUREDE YER ALIR?
Ayet-el Kürsi de Bakara Suresi'nin 255'inci Ayet-i Kerimesidir.
AYETEL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
AYETEL KÜRSİ ANLAMI
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
"Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür."