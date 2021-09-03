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    Azra Haytaoğlu'nun arkadaşları, katledilen kızın haberini okul gazetesine gözyaşlarıyla yazdı

    Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21), geçen 28 Temmuz'da emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice katledildi. Okul arkadaşları ve hocaları ise Akdeniz İletişim Gazetesi'nin ilk sayfasını Azra'ya ayırdı.

    En acı haber

    Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21), geçen 28 Temmuz'da emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice katledildi. Okul arkadaşları ve hocaları ise Akdeniz İletişim Gazetesi'nin ilk sayfasını Azra'ya ayırdı.

    Güldeste Demirtaş ve Altuğ Gömleksiz'ın haberinin girişinde, "Hayattan koparılan fakültemiz öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu asla unutmayacağız. Hayallerinle, umutlarınla, yaşam doluluğunla, kadın hakları için verdiğin mücadeleyle hatırlayacağız seni. Acımız tarif edilemez" ifadeleri yer aldı.

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    Haberler Yaşam Azra Haytaoğlu'nun arkadaşları, katledilen kızın haberini okul gazetesine gözyaşlarıyla yazdı
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