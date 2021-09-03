5 çocuk babası, oğlu için istediği kızla imam nikahı ile evlendi! Aileler birbirine girdi

Kocaeli'de yaşanan olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşındı. 3 ay önce Esra Atalay (38), kayıplara karıştı. Atalay'ın ailesi, kızlarını bulmak için ATV'nin kapısını çaldı. Yapılan araştırmada 70 yaşındaki 5 çocuk babası Cengiz Günsar'ın oğluna istediği Esra'yı kendisi için kaçırdığı ortaya çıktı. Atalay çifti, 'Kendi çocukları bile Esra'dan yaşça büyük. Olacak iş mi bu?" diyerek isyan bayrağını açtı.

'BENİ ESRA KAÇIRDI'

Günsar'ın daha önce 40 ve 30'lu yaşlarındaki başka kadınları da kaçırdığı anlaşıldı. Yayına bağlanan Esra Atalay, "Biz birbirimizi seviyoruz, dini nikah yaptık" diyerek geri dönmeyeceğini anlattı. Günsar ise "Ben Esra'yı değil, Esra beni kaçırdı" deyince, stüdyodaki herkes şok yaşadı. Baba Turhan Atalay ve anne Nefize Atalay, bu sözler karşısında hüngür hüngür ağladı.

Baba Atalay, "Bu adam yemeğimizi yedi, suyumuzu içti. Kızım dediği birini kaçırdı. Sürekli evimizin içindeydi" diye isyan etti.

5 çocuklu Cengiz Günsar, Esra Atalay'ı 21 yaşından itibaren kendisinin büyüttüğünü, mutlu olduklarını, karısından boşanıp kendisiyle evleneceğini söyledi.