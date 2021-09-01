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    En baba vahşet! 3 evladını tabanca ile ateş ederek öldürdü...

    Trabzon'un Of ilçesinde boşanma aşamasındaki baba, 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarını tabanca ile ateş ederek öldürdü. Kendini ihbar eden cani, gözaltına alındı.

    En baba vahşet
    Trabzon'un Of ilçesine bağlı Uluağaç köyünde müezzinlik yapan Emre G. ile anlaşmazlık yaşadığı 12 yıllık eşi S.G. evlerini ayırdı. G., Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif G. (4) adlı kızlarını görmek için yanına aldı. Ancak G., dün annelerine teslim etmesi gereken 3 kızını silahla öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak çocuklarını öldürdüğü ihbarında bulundu. Evlerine 1 kilometre uzaklıktaki çay bahçesine giden ekipler, Yaren, Hiranur ve Elif'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen baba Emre G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



    Emre G.
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    Haberler Yaşam En baba vahşet! 3 evladını tabanca ile ateş ederek öldürdü...
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