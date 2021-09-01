Düğün bank! Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

Türkiye Van'da, Ertoşi aşiretinin düğününde takılan para ve altınları konuşuyor. Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram'ın oğlu Rızgin Bayram, binlerce kişinin katıldığı düğün töreniyle evlendi. 120 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, milletvekilleri, kurum müdürleri, belediye başkanları, siyasiler, oda başkanları, gazeteciler, spor camiası, eş-dost ve akrabalar katıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı standının kurulduğu tören, yemek ikramının ardından takı töreni ile devam etti. Damada 3 milyon 400 bin lira nakit para, geline ise kilolarca altın takıldı. Son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı. Paraları bir masanın üzerine toplayan düğün sahipleri, hepsini sayarak ayırdı. Geline takılan takıların ise kiloları bulması üzerine çantalara doldurulduğu görüldü. Düğün törenine olan katılımın kendilerini memnun ettiğini ifade eden düğün sahibi Nejdet Bayram, "Oğlum Rızgin'in düğününe değerli insanlarımızın, konuklarımızın gelmesi bizi onure etti" dedi.
YORUM YAĞDI
Adresi verin ben Ertoşi aşiretinin gelini olmaya gidiyorum.
Kumarım, içkim, sigaram yok. İyi damat olurum.
Ev kızıyım, çok hamaratım, tatlı dilli ve güler yüzlüyüm. Koca sözü dinlerim. Ertoşi aşiretinden taliplerimi bekliyorum...
Bu dünyada ağa oğlu olmak varmış.
Van en sevdiğim ilimizdir.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı standının kurulduğu tören, yemek ikramının ardından takı töreni ile devam etti. Damada 3 milyon 400 bin lira nakit para, geline ise kilolarca altın takıldı. Son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı. Paraları bir masanın üzerine toplayan düğün sahipleri, hepsini sayarak ayırdı. Geline takılan takıların ise kiloları bulması üzerine çantalara doldurulduğu görüldü. Düğün törenine olan katılımın kendilerini memnun ettiğini ifade eden düğün sahibi Nejdet Bayram, "Oğlum Rızgin'in düğününe değerli insanlarımızın, konuklarımızın gelmesi bizi onure etti" dedi.
YORUM YAĞDI
Adresi verin ben Ertoşi aşiretinin gelini olmaya gidiyorum.
Kumarım, içkim, sigaram yok. İyi damat olurum.
Ev kızıyım, çok hamaratım, tatlı dilli ve güler yüzlüyüm. Koca sözü dinlerim. Ertoşi aşiretinden taliplerimi bekliyorum...
Bu dünyada ağa oğlu olmak varmış.
Van en sevdiğim ilimizdir.