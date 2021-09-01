Corona’ya yakalanan gelin düğüne giden herkese virüs bulaştırdı (Yurttan haberler)

COVİD'li gelin, tüm mahalleyi hasta etti! Denizli Çameli'ndeki Kolak Mahallesi'nde yaşayan Halise N.A. ile Muhammet S. çifti 22 Ağustos'ta evlendi. Düğünden sonra rahatsızlanan gelinin, COVİD-19'a yakalandığı belirlendi. Bunun üzerine gelinle temaslı olan herkes filyasyon taramasından geçti. İlk belirlemede, 20'den fazla pozitif vakanın olduğu belirlendi. Testi negatif çıkan damat Muhammed S. "Düğünde pozitif olan vardı belki de bunu bilemeyiz. Önlemlerimiz devam ediyor" dedi.



Muhtar Mustafa Adak, "Düğüne katılan ailelerden pozitif çıkanlar var. Şu anda bir sıkıntı yok. Sonuçları takip ediyoruz" dedi.