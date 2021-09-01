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    Corona’ya yakalanan gelin düğüne giden herkese virüs bulaştırdı (Yurttan haberler)

    Denizli Çameli'ndeki Kolak Mahallesi'nde yaşayan Halise N.A. ile Muhammet S. çifti 22 Ağustos'ta evlendi. Düğünden sonra rahatsızlanan gelinin, COVİD-19'a yakalandığı belirlendi. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz yurttan haberler...

    Büyük Halise!

    COVİD'li gelin, tüm mahalleyi hasta etti! Denizli Çameli'ndeki Kolak Mahallesi'nde yaşayan Halise N.A. ile Muhammet S. çifti 22 Ağustos'ta evlendi. Düğünden sonra rahatsızlanan gelinin, COVİD-19'a yakalandığı belirlendi. Bunun üzerine gelinle temaslı olan herkes filyasyon taramasından geçti. İlk belirlemede, 20'den fazla pozitif vakanın olduğu belirlendi. Testi negatif çıkan damat Muhammed S. "Düğünde pozitif olan vardı belki de bunu bilemeyiz. Önlemlerimiz devam ediyor" dedi.

    Muhtar Mustafa Adak, "Düğüne katılan ailelerden pozitif çıkanlar var. Şu anda bir sıkıntı yok. Sonuçları takip ediyoruz" dedi.



    ÖLÜM OYUNU
    İstanbul Avcılar'da lunaparka giden Zeynep Günay (19), 'Kamikaze' olarak bilinen oyuncakta fenalaştı. İddiaya göre geç çağrılan ambulans nedeniyle genç kız kurtarılamadı. Yakınları, lunapark yöneticilerinin kendilerini oyaladığını, sağlık görevlilerine haber vermediğini öne sürdü.



    İKİTELLİ ALEV ALEV
    İstanbul'da     İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa süre içinde büyüdü. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



        'POZ' AYI!
        Artvin Şavşat'ta taksi sürücüsü Gürsel Demir, Kocabey köyünde yolcu bıraktı. Dönüş yolunda ormanda karşısına bir bozayı çıktı. Taksiden inen Demir, yaklaştığı ayı ile selfie çekti, o anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde Demir'in "Gel oğlum gel. Evet, gördüğünüz gibi 10 metre var aramızda, hiçbir şey yapmıyor. Ben de oturup onu izliyorum" dediği duyuluyor. Gürsel Demir, "Ayının kaçabileceğini düşündüm, yanına doğru yaklaşınca rahat tavırları dikkatimi çekti. Birlikte poz verdik" dedi.



        BU DEHŞETİN EŞİ YOK
        Şanlıurfa'da eş dehşeti yaşandı. İddiaya göre koca Ahmet Tokay, tartıştığı 7 çocuk annesi eşi Hediye Tokay'ın ellerini arkadan bağladı. Sonra da su doldurduğu leğene başını sokup boğularak ölmesini bekledi. Kadının çırpınmalarına aldırış etmedi. Bu korkunç cinayetin ardından Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Merkezi, ayaklandı. Olayın takipçisi olacakları belirtilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Urfa'da, Hediye Tokay evli olduğu Ahmet Tokay isimli erkek tarafından vahşice boğularak katledilmiştir. Kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için acilen gerekli tüm önlemlerin alınması gerekmektedir. Merkez olarak hukuki sürecin takipçisi olacağız." (Mehmet YILDIRIM)

        5'LİK KORKU
        Kütahya'da         5.0'lık deprem mey dana geldi. Ankara ve Konya'dan da hissedildi.

        SERVET SAATİ
        İsviçre'de 18 ayar pembe altından saat yapıldı. Fiyatı dudak uçuklattı: 156 BİN DOLAR.

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        Emekliye 3600 zammı
        Haberler Yaşam Corona’ya yakalanan gelin düğüne giden herkese virüs bulaştırdı (Yurttan haberler)
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