Kim Milyoner Olmak İster?, önceki akşam izleyiciyi ekrana kilitledi: Yarışmaya katılan Mercan herkesi hayran bıraktı

Atv'nin 'Kim Milyoner Olmak İster?' programı, önceki akşam izleyiciyi yine ekrana kilitledi. Yarışmaya Kahramanmaraş'tan katılan Mercan Sönmez (21), sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Hukuk Fakültesi öğrencisi Sönmez, bir yandan da çiftçilik yapan ailesine tarlada yardım ettiğini söyledi. "Bizim oralarda kızlar, erkenden geçim derdine düşüyor" dedi.

Yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ise "Ben de bir çiftçi çocuğuyum, biz de babamıza çok yardım ettik tarlada. Çok şükür başarabildik ve şu an iki çiftçi evladı olarak karşılıklı oturabiliyoruz" sözleri ise yüreklere işledi. Yarışmadan 60 bin lirayla ayrılan Mercan'a sosyal medyadan büyük destek geldi:

ÖYLE içtensin ki Mercan, sana sımsıkı sarılmak istiyorum.

MERCAN umarım ileride her şey istediğin gibi olur.



ÇİLEK tarlasından çıkıp gelmiş. Hukuk okuyor. İşte Türk kadını...

UMARIM yanaklarından sildiğinden tek şey çilek lekeleri olsun güzel kız.

NE güzel yüreğin var senin...