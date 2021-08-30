Antalya'da stajyer olarak otelde çalışan 17 yaşındaki Hediye Aksoy kazada yaşamını yitirdi (Yaşam haberleri)

Antalya Serik'te stajyer olarak otelde çalışan 17 yaşındaki Hediye Aksoy, izinli gününde çarşıya çıktı. Yolun karşısına geçerken VIP minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Tekrar fenalaşan Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cesedi, morga götürüldü. VIP minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

10.7 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 10 milyon 721 bin lira devretti. 5 bilenler 30 bin 894'er lira, 4 bilenler 632'şer lira, 3 bilenler 30'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

BİR TALİHLİYE 1.3 MİLYON

5+1 bilen bir kişi, 1 milyon 332 bin lira kazandı. 5 bilenler 3 bin 601'er lira, 4+1 bilenler 514'er lira, 4 bilenler 34'er lira, 3+1 bilenler 24'er lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

'ZAFER YOLU'NDA BULUŞTURUYOR

İstanbul Havalimanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda birlik ve beraberliği en güçlü şekilde hissettirebilmek için oluşturulan 'zaferyolumuz.com' internet sitesi ve Twitter mecrası aracılığıyla tüm Türkiye'yi zafer yürüyüşüne davet ediyor. Twitter'da '#ZaferYolumuz' konu etiketini kullanan ya da 'www.zaferyolumuz.com' adresine ad-soyad bilgileri ile giriş yapan kullanıcılar, internet sitesinde yer alan haritada bayrak şeklindeki pin işaretleri ile yerlerini alıyor.

COVİD'E GELİN

Denizli Çameli'nde Halise N. A. ile Muhammet S. çifti 22 Ağustos'ta evlendi. Ertesi gün rahatsızlanan gelinin COVİD-19'a yakalandığı belirlendi. Düğünün yapıldığı Kolak Mahallesi panikledi! Gelinle temaslı olan herkes, filyasyon taramasından geçti. 23 kişinin testinin pozitif çıktığı belirlendi. Eğer vaka sayısında artış olursa, mahallede toplu karantina uygulanacak.