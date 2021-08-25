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    • Yaşam
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    • 25.08.2021 16:18
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    Manisa'da makilik alanda yangın! Kontrol altına alındı

    Manisa Kula'da makilik alanda yangın çıktı. Badem ağaçlarının da bulunduğu bölgedeki yangına ekipler karadan ve havadan müdahaleye başladı. Müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangının yayılma bölgesinde bulunan bir çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.

    Manisa’da makilik alanda yangın

    Manisa'nın Kula ilçesinde yer yer badem ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

    Eroğlu ile Başıbüyük mahalleleri arasındaki Çelengöz Sulama Göleti yakınlarından duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

    Manisa'da makilik alanda yangın

    İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 8 arazöz ile Kula, Selendi ve Alaşehir'den ekipler yangına müdahale etti.

    Yer yer badem ağaçlarının bulunduğu yangının yayılma bölgesinde bulunan bir çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.

    Havadan 1 helikopterin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

    Yangın nedeniyle bölgede bulunan bir çiftlikteki ağılda hasar oluştuğu öğrenildi.

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