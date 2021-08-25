Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 25 Ağustos 2021

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Sibel ile Hakan Gören'in yakışıklısı Kerem Gören

Emine ile İlker Dağlı'nın prensesi Duru Dağlı

Özkan-Gonca Yücel çiftinin yakışıklısı Ali Karan Yücel

Dilek ile Nazmi Furuncu'nun güzelleri Zehra Furuncu