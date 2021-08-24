Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.08.2021 12:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.08.2021 12:15
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Kazdağları'nda orman yangınında ikinci gün! Kontrol altına alındı

    Son dakika haberleri... Balıkesir Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde dün sabah başlayan yangın gece boyunca devam etti. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale güneşin doğmasıyla birlikte yeniden başladı. Orman Genel Müdürlüğü de Kazdağları'ndaki orman yangınında durumun iyiye gittiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise 11.30'da orman yangının kontrol altına alındığını soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İşte Kazdağları'ndaki orman yangınında son dakika gelişmeleri...

    DHA
    Kazdağları’ndaki yangında 2. gün

    Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide dün sabah saat 09.18'de henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına, gün boyu 4 yangın söndürme uçağı ve 17 helikopter katıldı.

    İŞTE SAAT SAAT KAZDAĞLARI'NDAKİ ORMAN YANGININDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ

    11.30 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Balıkesir Edremit yangını bugün saat 11.30 itibariyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.

    10.36: Orman Genel Müdürlüğü: Balıkesir Edremit'te kara gücümüzün de mücadeleye katılımıyla durum iyiye gidiyor. Havadan ve karadan etkili müdahalelerimizle en kısa sürede yangını kontrol altına alacağız. Son ateş sönene kadar durmak yok.

    Yangın, yaklaşık 50 hektar alanda etkili oldu.

    Saat 20.00 sıralarında ise havanın kararması nedeniyle hava müdahalesi sonlandırıldı.

        Dozer ve iş makineleri tarafından açılan yoldan bölgeye ulaşan 47 arazöz ile 250'den fazla orman işçisinin yangına müdahalesi sabaha kadar sürdü.

        Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hamile olduğu ortaya çıktı! Babası tutuklandı
        Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kazdağları'nda orman yangınında ikinci gün! Kontrol altına alındı
            SON DAKİKA