Antalya yangınıyla ilgili kan donduran ses kaydı sonrası yeni gelişme! Ağabeyden şok sözler

POMPALI TÜFEKLE BELEDİYEYİ BASTI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada ihbarın detayları da ortaya çıktı. Ali Y., Özlem T. ile yaptığı telefon görüşmesinde detayları anlattı. Özlem T. ifadesinde şu bilgileri paylaştı: "Ali, telefonla beni aramıştı, 'Güçlüköy'ün Manhayıt mevkisindeki yangını bin lira karşılığında ben çıkardım. Hatta yangını çıkarmak için para veren kişi 250 lira da fazla verdi. Bu kişi bana, 'Yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyle' diye talimat verdi. Bana ormanı yaktıran ve para verenler farklı kişiler. Parayı vereni biliyorum ama yaktıranın kim olduğunu bilmiyorum. Çıkan yangının kimin işine yaradığını da bilmiyorum' dedi. Ama bu talimatı ve parayı verenlerin kim olduğunu bana söylemedi."

Ali Y.'nin madde bağımlısı olduğunu ifade eden Özlem T., "Ali, önceden de madde kullanırdı. Ancak en son gördüğümde, madde bağımlığının ileri düzeyde olduğunu gördüm. Onun madde parası için orman yakacağını düşünmezdim ama son gördüğüm haliyle yapabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.