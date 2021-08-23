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    • Yaşam
    • 23.08.2021 13:53
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    • 23.08.2021 13:53
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    Adana'da şüpheli ölüm! 15 gün önce ameliyat olmuştu yatağında ölü bulundu

    Adana'da 15 gün önce bel fıtığı şikayeti nedeniyle ameliyat olan 42 yaşındaki kadını, 17 yaşındaki kızı sabah yatağında ölü halde buldu. Olay yerine polis ekipleri gelirken, kadının ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.

    15 gün önce ameliyat olmuştu yatağında ölü bulundu

    Adana'da 15 gün önce bel fıtığı ameliyatı olan kadını 17 yaşındaki kızı sabah yatağında ölü buldu. Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71311 Sokak'ta bulunan Asude Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrılan kuaför Aslı Demir (42), 15 gün önce bel fıtığı ameliyatı oldu.

    Tedavisi devam eden Aslı Demir ile 17 yaşındaki kızı A.S.Ş. akşam aynı odada uyudu. A.S.Ş. sabah kalktığında annesinin hareketsiz yattığını görünce ona seslenip dokundu. Ancak annesinden ses çıkmayınca genç kız, hemen sağlık ekiplerini aradı.

    Olay yerine gelen ekipler, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polisin ilk incelemesinin ardından genç kadının cenazesi otopsi için Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kadının ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.

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    Haberler Yaşam Adana'da şüpheli ölüm! 15 gün önce ameliyat olmuştu yatağında ölü bulundu
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