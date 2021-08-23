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    • Yaşam
    • 23.08.2021 15:04
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    • 23.08.2021 15:05
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    23 Ağustos 2021 Pazartesi ATV, Kanal D, FOX, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi diziler var?

    Televizyon izleyicileri 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü için ATV, Kanal D, FOX, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışlarını merak ediyor. Peki hangi kanalda hangi dizi, film ve yarışma programı var? Televizyon bağımlıları her gün sabah saatlerinden itibaren tüm kanalların yayın akışını tek tek araştırıyor. Bugünü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler için tüm kanalların yayın akışları haberimizde...

    takvim.com.tr
    23 Ağustos 2021 Pazartesi ATV, Kanal D, FOX, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi diziler var?

    Televizyon izleyicileri 23 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bugün kanallarda hangi diziler var? Bugün ATV ekranlarında İkimizin Sırrı dizisi yeni bölümüyle sevenleriyle buluşacak. Kanal D ekranlarında ise Aşkın Tarifi dizisi oynayacak. Son günlerin en çok izlenen televizyon kanalı TV8'de de Eyvah Eyvah 2 adlı film olacak. İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi ATV, Kanal D, FOX, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı...

    23 AĞUSTOS 2021 PAARTESİ YAYIN AKIŞLARI

    ATV YAYIN AKIŞI
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Bir Zamanlar Çukurova
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Sağ Salim
    16:20 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kalp Yarası
    00:20 Baş Belası

    KANAL D YAYIN AKIŞI
    07:00 Güneşin Kızları
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Kırık Hayatlar
    13:00 Gelinim Mutfakta
    15:45 Ece Üner ile Susma
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Aşkın Tarifi
    00:15 Kırık Hayatlar

    STAR TV YAYIN AKIŞI
    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:45 Star Market
    18:45 Star Haber
    20:00 Eyvah Eyvah 2
    22:30 Eyvah Eyvah 2

    FOX TV YAYIN AKIŞI
    08:00 Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Pilav Üstü Aşk
    22:30 Bircanlar Lokantası

    TRT 1 YAYIN AKIŞI
    04:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:15 Tövbeler Olsun
    06:35 Kalk Gidelim
    10:10 Dünya Hali (Altyazılı)
    11:15 Benim Adım Melek
    15:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Seksenler (Altyazılı)
    23:45 Seneye Bu Zamanlar
    01:30 3'Te 3
    03:00 Kriminal
    03:55 Dünya Hali (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI
    06:00 Yeni Gelin
    08:30 Bu Sabah
    11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
    15:00 Didem Arslan'la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Züğürt Ağa

    TV8 YAYIN AKIŞI
    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 MasterChef Türkiye
    14:15 Paylaş Benimle
    15:00 Paylaş Benimle
    17:15 MasterChef Türkiye
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Paylaş Benimle
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    Haberler Yaşam 23 Ağustos 2021 Pazartesi ATV, Kanal D, FOX, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi diziler var?
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