23 Ağustos 2021 Pazartesi ATV, Kanal D, FOX, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi diziler var?

Televizyon izleyicileri 23 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bugün kanallarda hangi diziler var? Bugün ATV ekranlarında İkimizin Sırrı dizisi yeni bölümüyle sevenleriyle buluşacak. Kanal D ekranlarında ise Aşkın Tarifi dizisi oynayacak. Son günlerin en çok izlenen televizyon kanalı TV8'de de Eyvah Eyvah 2 adlı film olacak. İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi ATV, Kanal D, FOX, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı...

23 AĞUSTOS 2021 PAARTESİ YAYIN AKIŞLARI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sağ Salim

16:20 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

00:20 Baş Belası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Güneşin Kızları

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

00:15 Kırık Hayatlar