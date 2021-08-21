Kaza değil cinayet: 5 kişilik pikapta 13 kişi! Selin Kabakçı'nın babası konuştu: Başka Selin'ler ölmesin

İzmir'de 20 yaşındaki alkollü sürücü Eren Bodur'un direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen pikapta 19 yaşındaki Selin Kabakçı hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili tutanaklara ve çarpıcı detaylara ulaşıldı.
Tutuklanan sürücü Eren Bodur'un 0.67 promil alkollü olduğu tespit edilirken, 5 kişi kapasiteli pikapta kendisi ile birlikte 13 kişinin bulunduğu ortaya çıktı. Aracın tüm koltukları dolu olduğu için Selin Kabakçı'nın pikabın kasasında oturduğu ve bu nedenle yola fırlayarak yaşamını yitirdiği anlaşıldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Kaza, pazar gecesi saat 04.20 sıralarında Karaburun ilçesi Mordoğan mahallesinde meydana geldi. 20 yaşındaki Eren Bodur arkadaş grubuyla alkol aldıktan sonra Mordoğan mahallesindeki çorbacıya gitti.