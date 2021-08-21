Adana'da dehşet! Boşanmak isteyen kızını ağır yaraladı

Adana Yüreğir'de Ümmü Gülsüm A. (24), şiddet gördüğü eşini terk edip babası İsa D.'nin evine sığındı. Bir süre sonra Ümmü Gülsüm A., boşanma kararı aldı. Durumu babasına anlattı. D. kızına sinirlenince tartışma çıktı. Olayın ardından bu kez de baba evini terk eden Ümmü Gülsüm A., sığınma evine yerleşti. İsa D, 18 Ağustos günü kızını bularak eve getirdi. Saat 14.30 sıralarında baba ile kızı arasında tartışma çıktı.

İsa D., kızını dövüp, binanın 2. katındaki daireye yerleştirerek kapıyı kilitledi. Genç kadını, kardeşleri görmek istedi. Çocuklarının ısrarı üzerine öfkelenen İsa D., yanında taşıdığı bıçakla kızını önce göğsünden, ardından da boğazından bıçakladı.

Ağır yaralanan talihsiz kadın, hastanede yoğun bakıma alındı. Gözaltına alınan İsa D. tutuklandı. İfadesinde olay anında öfkeye kapılıp şuurunu kaybettiğini söyledi.