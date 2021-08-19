Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 19 Ağustos 2021

Kidstagram isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Figen ile Taşkın Kalay'ın yakışıklısı Çınar Kalay



Erol ve Natalia Genç'in yakışıklıları Ali İhsan Genç



Ülkü ile Erol Yıldırım'ın prensesleri Eylül Nas ve Öykü Nas



Süyehla ile Osman Anıl Maden'in yakışıklısı Tuğberk Maden

