Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili flaş iddia! İntihar etmedi...

Türkiye, Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla sarsıldı. Ankara'da yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur, 31 Temmuz'da Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu'nun cinsel saldırısına uğradı. Şikayetine rağmen iki cani serbest bırakıldı. Bunalıma giren genç kız ise 7 Ağustos'ta 15. kattan atlayarak canına kıydı. Kaplan'ın ölümü sonrası Güzelyurt ile Ardıçoğlu gözaltına alındı. Cinsel istismarın yaşandığı otelin sahibi olan Mehmet Ardıçoğlu, ifadesinde "Lobide görünce odaya çıkarıp ilişkiye girdim. Bir süre sonra odaya gazinoda çalışan kız arkadaşlarım da geldi" açıklaması yaptı.

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ANNEDEN İLGİNÇ İDDİA...

Kan donduran olayda, soruşturma devam ederken talihsiz kızın annesi ilginç bir iddia ortaya attı. Eda Nur'un intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini açıkladı! Kızının kendisine 4 saat arayla gönderdiği mesajları delil göstererek, soluğu savcılıkta aldı. "Kızım saat 8'de bana 'İyiyim. Yarın kahvaltıya geleceğim' mesajı attı. Gece 12'de ise 'Artık küçük kızın dayanamıyor' mesajı gönderdi. Evdeki arkadaşları saat 22.00'da uyuduklarını söylüyor. Ancak onlardan şikayetçiyim" ifadesini kullandı.

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KİMLİK BİLMECESİ

Eda Nur'un sır ölümüyle ilgili ilginç bir detay daha gündeme geldi. İddiaya göre genç kız, arkadaşının evinde intihar etti. Evde bulunan kişi, olay yerine giden polise ilk ifadeyi verirken "Ben Güler Kaplan'ım. Eda'nın ablasıyım" dedi. Hatta polise Güler Kaplan'a ait kimliği gösterdi!