Annesiyle parktan dönen Zümramur, inşaat halındaki binanın asansör boşluğunda ölü bulundu

Acı olay İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. 3 yaşındaki Zümranur Şendur, önceki gün annesiyle birlikte parka gitti. Akşam saatlerinde eve dönerken kaybolan küçük çocuk inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğunda ağır yaralı bulundu, ancak hastanede hayatını kaybetti. Dün Ordu'da toprağa verildi.

3 yaşındaki Zümra Nur'dan çok acı haber

EVLADIMIN KATİLLERİ

Annesi Emine Şendur'un feryatları yürekleri deldi.

Kızının ölümünün şüpheli olduğunu söyleyen acılı anne, "Karanlığın içinde bodrum katta bulduk. İki kişi vardı, onlara sorduk, 'Aşağıda çocuk yok' dediler. Ben o iki kişiyi de tanımıyorum. Bana 'yok' demelerine rağmen kendim gittim baktığımda çocuğumun cansız bedeni ile karşılaştım. Ben onlara çocuğumun katilleri diyorum" dedi.