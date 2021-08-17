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    • Yaşam
    • 17.08.2021 08:58
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    • 17.08.2021 08:58
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    Sarayburnu'nda hareketlilik! Rus savaş gemisi demirledi

    Son dakika haberine göre Rusya'ya ait Amiral Essen isimli savaş gemisi dün akşam saatlerinde Sarayburnu Limanı'na demirledi. Geminin arka bölümünde çok sayıda Rus askeri olduğu görüldü.

    Sarayburnu’nda hareketlilik! Rus savaş gemisi demirledi
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    Rus savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi. Gemide çok sayıda askerin olduğu görülürken bir asker geminin ön bölümünde nöbet tuttu. Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 490 Borda numaralı 'Amiral Essen' adlı savaş gemisi dün akşam saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Rus savaş gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 kurtarma römorkörü yardımıyla Sarayburnu Limanı'na demirledi.

    Bugün sabah saatlerinde geminin arka bölümünde çok sayıda Rus askerin olduğunu görüldü. Geminin ön bölümünde ise bir Rus askerinin nöbet tuttuğu gözlendi.

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