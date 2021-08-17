Beklenen İstanbul depremi için tarih verdi! Deprem uzmanından korkutan uyarı

Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılmayan 2 segmenti olduğunu ve bu durumun Marmara ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni tehdit ettiğini kaydeden Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, beklenen İstanbul depreminin 2026'ya kadarki süreçte gerçekleşebileceğini söyledi. Selim, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki yapıların yüzde 40, Avrupa Yakası'ndaki yapıların ise yüzde 60 ölçeğinde risk taşıdığını söyleyerek kentsel dönüşüm projelerinin önemini vurguladı.
17 Ağustos depreminin 22'nci yıldönümünde Türkiye'de deprem riskiyle karşı karşıya olan bölgelerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılmayan 2 segmenti kaldığını ve bunun büyük bir risk taşıdığını söyledi. Bu durumda Marmara Denizi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin tehdit altında olduğunu kaydeden Selim, "Kuzey Anadolu Fayı, 1999'da meydana gelen iki depremle bölgeyi etkilediğini" belirtti. Selim, "Kuzey Anadolu Fayı, 1939'da başlayan bu süreçte 60 sene içerisinde yaklaşık 11 tane 7'den büyük depremlerle yaşadığımız bu coğrafyada büyük ölçüde etkisini gösterdi. Fay, 1999'daki depremlerle batıya kadar ulaştı. Fakat sonrasında ne oldu? Daha Batıya doğru ilerlemesi gerektiği halde, Düzce'ye döndü ve ikinci deprem meydana geldi. Şu anda riskini Marmara Denizi'nde devam ettiriyor." dedi.
KUZEY ANADOLU FAYI'NIN KIRILMAMASI RİSKLİ VE DÜŞÜNDÜRÜCÜ
Kuzey Anadolu Fayı'nın burada kırılmayan 2 segmenti kaldığını aktaran Prof. Dr. Selim, "Bir tanesi en doğu uç noktasında 100 kilometre uzunluğundaki Yedisu Segmentidir. Bu segment Kuzey Anadolu Fayı'nın, Karlova'ya kadar uzanan bölümü üzerinde yer alır. O da henüz kırılmadı ve büyük bir risk teşkil ediyor. Her an kırılabilir ve 7'den büyük hasar yapıcı ve yıkıcı bir deprem meydana getirebilir. Bir diğeri de Kuzey Anadolu Fayı'nın en önemli lokasyonlarından biri olan Marmara Bölgesi'ndeki 115 kilometrelik fay hattıdır. O da kırılmadı. Bu da maalesef Tekirdağ'dan başlayıp, İstanbul merkezli, İzmit'e kadar uzanan ve Bursa, Balıkesir'in bazı ilçelerini kapsayan birçok bölgeyi etkileyecek olan olası bir deprem olarak karşımıza çıkıyor. Buna olası İstanbul depremi demek de çok yanlış. Çünkü bu bölgede birçok alanda yerleşim alanları ve nüfus, sanayi, finans merkezi var" ifadelerini kullandı.