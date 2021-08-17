Beklenen İstanbul depremi için tarih verdi! Deprem uzmanından korkutan uyarı

KUZEY ANADOLU FAYI'NIN KIRILMAMASI RİSKLİ VE DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Kuzey Anadolu Fayı'nın burada kırılmayan 2 segmenti kaldığını aktaran Prof. Dr. Selim, "Bir tanesi en doğu uç noktasında 100 kilometre uzunluğundaki Yedisu Segmentidir. Bu segment Kuzey Anadolu Fayı'nın, Karlova'ya kadar uzanan bölümü üzerinde yer alır. O da henüz kırılmadı ve büyük bir risk teşkil ediyor. Her an kırılabilir ve 7'den büyük hasar yapıcı ve yıkıcı bir deprem meydana getirebilir. Bir diğeri de Kuzey Anadolu Fayı'nın en önemli lokasyonlarından biri olan Marmara Bölgesi'ndeki 115 kilometrelik fay hattıdır. O da kırılmadı. Bu da maalesef Tekirdağ'dan başlayıp, İstanbul merkezli, İzmit'e kadar uzanan ve Bursa, Balıkesir'in bazı ilçelerini kapsayan birçok bölgeyi etkileyecek olan olası bir deprem olarak karşımıza çıkıyor. Buna olası İstanbul depremi demek de çok yanlış. Çünkü bu bölgede birçok alanda yerleşim alanları ve nüfus, sanayi, finans merkezi var" ifadelerini kullandı.