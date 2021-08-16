Sıra dişi olay

İstanbul'da araştırma görevlisi Burcu Demirkundak'ın 20'lik dişi ağrı yaptı. Hemen Sarıyer Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin kapısını çaldı. Diş hekimi Burçak Usanmaz, anestezi yaptı. Ancak ne olduysa bundan sonra oldu. Demirkundak'ın ağrıları arttı, tansiyonu düştü ve sonunda da bayıldı. Görme kaybı yaşayan ve yüzünün sağ kısmında felç oluşan kadın, kâbus dolu anlar yaşadı.

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Usanmaz ise dişe yanlışlıkla başka ilaç enjekte ettiğini açıkladı.

Yaşadıkları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Demirkundak, şu açıklamaları yaptı: Halen yüzümün sağ tarafında ve damağımda uyuşukluk var. Kulak çevremde de hassasiyet mevcut. Kontrollerim devam etmekte. Diş hekiminin hatası yüzünden sağlığım bozuldu. İş hayatım, fiziksel sağlığım, gündelik yaşamım ve psikolojim olumsuz bir şekilde etkilendi. Usanmaz ile kusuru olan diğer çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulundum. Onların ihmali yüzünden az daha ölüyordum. Şikayetçiyim. Bu işin peşini bırakmam." İfadesi alınan hekim ise ilginç bir savunma yaptı. Kalabalık bir odada çalıştığını ve dikkatinin dağıldığını açıkladı. Bu yüzden de anestezi yerine yanlışlıkla farklı bir ilaç kullandığını vurguladı. Savcılık ise iddianameyi hazırladı. Diş hekiminin bilmediği maddeyi hastaya enjekte ederek, kadının mağdur olmasına yol açtığı vurgulandı.. Usanmaz'ın 3 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor. Dilek YAMAN DEMİR